Route du Rhum, due morti all’arrivo in Guadalupa: si è cappottata una barca (foto ANSA)

Tragico finale nella Route du Rhum, la celebre regata francese che prevede la traversata del mare Atlantico, da Saint-Malo alla Guadalupa, in solitaria a vela.

Due morti alla Route du Rhum

Secondo la procura di Ponte-à-Pitre, una barca che seguiva quelle in competizione si è ribaltata, causando almeno due morti, poco prima dell’arrivo. Gli organizzatori hanno immediatamente annunciato l’annullamento delle celebrazioni previste per oggi. Ad aggiudicarsi questa 12/a edizione della Route du Rhum è stato il velista, Charles Caudrelier. La procura ha aperto un’inchiesta per determinare le circostanze della tragedia.

Affonda l’Imoca di Fabrice Amedeo dopo un incendio

Momenti di grande apprensione quando meno due giorni fa Fabriceo Amedeo ha lanciato il mayday dal suo Imoca 60 Nexans – Art et Fenêtres. Il francese ha vissuto una situazione quasi surreale, con un’esplosione a bordo della sua barca che ha fatto scoppiare un incendio devastante.

Amedeo si era ritirato dalla regata circa 24 ore prima e stava tornando verso il Portogallo, dopo avere accusato un plausibile problema elettrico che aveva già causato un primo principio d’incendio, domato dallo skipper. Era stato il campanello d’allarme che aveva consigliato al velista di ritirarsi dalla regata ma nessuno poteva immaginare il seguito. Un’esplosione, poi fiamme all’interno della barca. Il materiale infiammabile di cui sono composte le barche non ha lasciato scampo all’Imoca 60 che ha iniziato velocemente a imbarcare acqua avvolto dalle fiamme. Obbligata la scelta dello skipper: indossare l’equipaggiamento di sopravvivenza, mandare il mayday e trasferirsi, non senza difficoltà a causa del mare formato, sulla zattera di salvataggio. Amedeo è stato recuperato poco dopo da un cargo.