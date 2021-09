Ruairí McSorley, nuotatore di 24 anni disperso nell’Oceano Atlantico: è stato salvato dai delfini

Nuotatore di 24 anni disperso per 14 ore nelle acque ghiacciate dell’Oceano Atlantico al largo delle coste d’Irlanda, era convinto di essere circondato da squali e dunque di morire. In seguito si è reso conto che erano disperso per 14 ore nelle acque ghiacciate dell’al largo delle coste d’Irlanda, era convinto di essere circondato da squali e dunque di morire. In seguito si è reso conto che erano delfini che nuotavano intorno a lui, probabilmente l’hanno salvato.

A raccontare la disavventura di Ruairí McSorley è il Sun. Il giovane dopo aver nuotato per chilometri al largo della costa di Tralee Bay, nella contea di Kerry era ormai quasi vicino alla morte.

McSorley, di Londonderry, nell’Irlanda del Nord, ha detto che quando ha visto apparire delle pinne nere tra le onde, era terrorizzato.

Ruairí McSorley salvato dai delfini, pensava fossero squali

Al Sun Online ha detto:”La prima cosa che ho pensato è stata “accidenti, perché non ho cercato su Google se nell’Irlanda del sud ci sono gli squali?

“Alla fine ho capito che erano solo delfini e non mi avrebbero fatto del male. Stavano nuotando intorno a me”.

L’allarme è scattato quando un dog sitter ha notato i vestiti di McSorley sulla spiaggia.

I soccorritori del Fenit RNLI, hanno dato il via alle ricerche e rivelato che quando è stato trovato, dopo 14 ore in balia delle acque gelide, era solo a mezz’ora dalla morte. Indossava solo il costume ed era in ipotermia.

Hanno aggiunto che se non fosse stato per i delfini, probabilmente non si sarebbe salvato.

Ruairí McSorley si è completamente ripreso dalla disavventura nell’Oceano Atlantico

Il nuotatore spericolato è stato ricoverato e ora si è completamente ripreso. E’ in procinto di affrontare un viaggio in Texas dove ha intenzione di diventare un banditore d’asta.

A chi gli ha chiesto se durante l’esperienza in mare ha avuto paura, ha risposto:”La paura è solo nella mente”.

(Fonte: SUN)