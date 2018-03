KIGALI – Tragedia in chiesa a Nyaruguru, in Ruanda. Un fulmine ha colpito in pieno l’edificio, una Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, in cui erano riuniti centinaia di fedeli per la messa. Almeno 16 persone sono morte nella catastrofe.

Quattordici persone sono morte sul colpo quando il fulmine ha colpito la chiesa nel distretto di Nyaruguru, a sud del Paese, mentre altre due sono decedute in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Altre 140 persone coinvolte nell’incidente sono state ricoverate in strutture mediche e tre sono in gravi condizioni.

Un incidente simile era accaduto il giorno prima quando un fulmine ha colpito un gruppo di 18 studenti e uno di loro è morto.