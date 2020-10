Blitz dice

Tamponi quanto costano? Quelli pubblici e cioè finora il 99% costano zero, li paga la sanità pubblica. Quelli privati costano in media circa 50 euro. I test sierologici privati costano tra 20 e 25 euro. Qualche associazione consumatori fa calcoli approssimati per eccesso, come è d’uso fare per far polemica e allarme sui pomodori.