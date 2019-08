ROMA – Ruba i soldi per le cure del suo bambino malato e li spende in escort, alcol e droga. Il padre ha rubato migliaia di sterline dal conto bancario del suo bambino gravemente malato, come spiega la polizia in Brasile. Il disoccupato Mateus Alves, 37 anni, è accusato di aver saccheggiato i soldi raccolti da familiari e amici per acquistare costose medicine che prolungherebbero la vita al figlio di soli 19 mesi.

Il bambino ha una rara malattia neuromuscolare degenerativa, e i fondi sono stati stanziati per acquistare tre dosi di Spinraza (noto anche come Nusinersen), il primo farmaco approvato per il trattamento di questo disturbo.

Il capo della polizia ha spiegato: “Al momento del suo arresto, Mateus ha affermato di aver speso soldi in donne, bevande e droghe. Ha anche detto di essere stato ricattato dagli spacciatori per il resto del denaro. Ma finora non abbiamo prove a sostegno di questa dichiarazione”.

Il capo della polizia ha quindi aggiunto: “Durante l’interrogatorio, ci ha detto di aver già investito 50.000 reais (£ 10.625) in un bordello a Salvador per diventare un comproprietario. Il suo ruolo sarebbe quello di portare le donne di Belo Horizonte (sud-est del Brasile) a lavorare a Salvador”. (Fonte Mirror).