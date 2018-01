ROMA – Rupert Murdoch, 86 anni, all’inizio del mese sarebbe stato ricoverato in ospedale, dopo un serio infortunio alla schiena procurato mentre era in vacanza ai Caraibi, a St Barth, sullo yatch del figlio Lachlan.

Il magnate dell’editoria ha mandato una mail ai suoi manager più importanti per informarli sul perché avrebbe lavorato da casa per qualche settimana.

Vanity Fair ha citato più fonti che hanno confermato l’incidente e il ricovero di Murdoch.

La famiglia Murdoch puntualmente a fine dicembre si reca a a St Barth per festeggiare il nuovo anno.

Murdoch, al momento, è ancora nel mezzo di due affari colossali: il primo è la vendita alla Disney della 21st Fox, l’accordo prevede che prima dell’acquisizione, Fox scorpori Fox Broadcasting Network, Fox New Channel, Fox Business Network, FS1, Fs2 e Big Ten Network; il secondo, che riguarda l’acquisto di Sky per 15 miliardi di dollari, è in fase di stallo