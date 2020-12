Russia. In Caucaso sei agenti sono rimasti leggermente feriti in un’esplosione provocata da un presunto “attentatore suicida”.

A dare la notizia è l’agenzia di stampa russa Interfax che cita “una fonte informata“. L’esplosione è avvenuta vicino alla sede dei servizi di sicurezza russi a Uchkeken, nella regione di Karachay-Circassia, Caucaso del nord.

Russia, attacco suicida avvenuto durante l’arresto

Stando alle informazioni preliminari, riferisce sempre l’agenzia Interfax, “l’esplosione è stata causata da uno sconosciuto che è morto in seguito all’incidente”.

Citando il Comitato Antiterrorismo, l’agenzia di stampa statale russa Ria Novosti riporta che l’uomo si è fatto saltare in aria “mentre lo stavano arrestando” e che in seguito alla deflagrazione sei agenti hanno riportato ferite “di lieve entità”.

Nessun civile ferito

Non ci sarebbero feriti tra i civili. Secondo la fonte citata da Interfax, il presunto kamikaze si sarebbe fatto esplodere gridando “Allah Akbar”, ma questa informazione non è verificabile in maniera indipendente.

Stando a un’altra fonte di Interfax, una prima esplosione non potente si è verificata alle 7 del mattino senza provocare feriti.

Dopo, attorno alle 12, agli agenti che si erano recati sul posto si sarebbe avvicinato un uomo che si sarebbe fatto saltare in aria (fonte: Ansa).