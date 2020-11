Russia, casa in fiamme: madre muore dopo aver salvato i suoi cinque figli.

Una madre coraggio russa muore sotto il peso del soffitto crollato dopo aver salvato i cinque figli da un incendio che ha devastato la loro abitazione.

Gulnara Kostelnyuk, 31 anni, è tragicamente morta pochi istanti dopo aver salvato i suoi figli, hanno tutti meno di 14 anni. La coraggiosa donna è riuscita a farli uscire dall’abitazione in fiamme e ha salvato loro la vita.

L’incendio è divampato durante la notte, mentre la famiglia stava dormendo nell’abitazione di Yakutsk, nell’estremo oriente della Russia.

I vigili del fuoco hanno riferito che l’incendio è stato causato da una stufa in cucina, si è propagato rapidamente nella casa di legno bloccando l’uscita. Quando il figlio maggiore di Gulnara, 14 anni, si è svegliato per l’arsura, la casa era avvolta dalle fiamme e piena di fitto fumo.

Dopo aver realizzato che erano intrappolati in una stanza in fiamme, Gulnara si è precipitata a una finestra e rotto il vetro. Ha aiutato il figlio maggiore ad arrampicarsi fuori dalla finestra, poi gli ha passato i quattro fratelli più piccoli. Dopo aver fatto uscire i figli, è morta colpita da una trave di legno che le era caduta addosso dal soffitto in fiamme, un attimo prima che potesse scappare.

Il corpo è stato trovato da una squadra di vigili del fuoco, arrivata sulla scena dopo una telefonata dei vicini. La figlia di nove anni è stato ricoverata in terapia intensiva con ustioni e avvelenamento da monossido di carbonio.

Due maschi, di sei e un anno, e una bambina di quattro anni, hanno riportato ferite al volto e agli arti. Gli esperti sostengono che a causare l’incendio potrebbe essere stato un malfunzionamento nella stufa.

Il marito di Gulnara, Aleksey Kostelnyuk, quando la casa è andata in fiamme era al lavoro.

L’uomo, devastato dal dolore, ha detto ai media locali “Non so come potremo farcela senza di lei”. La sorella maggiore della vittima, Anastasia, ha spiegato:

“Ai bambini più piccoli abbiamo detto che la mamma è ricoverata in ospedale. Non vogliamo traumatizzarli. “Il più grande è ancora in stato di shock. La madre è morta davanti ai suoi occhi. Non parla, si muove come un automa. La prossima settimana andrà da uno psicologo”. (Fonte: Daily Mail)