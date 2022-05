La Russia ha accusato gli Usa di coordinare l’offensiva ucraina. Secondo Mosca, di fatto, gli Usa stanno partecipando alla “guerra contro la Russia”. L’intelligence americana ha negato coinvolgimenti precisi nelle tattiche militari.

Russia contro gli Usa: Partecipa a guerra contro Mosca

Lo afferma il presidente della Duma russa Vyacheslav Volodin sul suo canale Telegram dove aggiunge: “Non si tratta solo della fornitura di armi e attrezzature, Washington coordina e sviluppa le operazioni militari” per conto del “regime nazista di Kiev”, “partecipando così direttamente alle ostilità contro il nostro Paese”. Il riferimento di Volodin è alle informazioni di intelligence Usa passate agli ucraini per colpire obiettivi russi di cui hanno scritto nei giorni scorsi i media americani.

“Nato non accetterà mai l’annessione della Crimea”

La Nato non vede alcun cambiamento nella strategia nucleare di Mosca ed è determinata ad aiutare l’Ucraina finché il presidente Vladimir Putin continuerà la guerra, anche se ci vorranno mesi o anni: lo ha detto il segretario generale dell’Alleanza, Jens Stoltenberg, in un’intervista al Welt am Sonntag.

Stoltenberg ha inoltre previsto “ancora più distruzione di infrastrutture critiche e aree residenziali” in Ucraina. Sottolineando che dall’inizio del conflitto l’Alleanza non ha notato alcun movimento negli arsenali nucleari russi, il numero uno della Nato ha definito irresponsabili le minacce nucleari di Mosca. Infine Stoltenberg è convinto che “i membri della Nato non accetteranno mai l’annessione illegale della Crimea. Ci siamo sempre opposti al controllo russo su parti del Donbass nell’Ucraina orientale”. E conclude: “Bisogna prepararsi ad una ulteriore escalation della guerra in Ucraina nelle prossime settimane”, anche se i soldati russi “soffrono di scarsa leadership, morale basso e molti non sanno per cosa stanno combattendo”.