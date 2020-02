Russia, la donna che viveva con… 130 gatti

ROMA – Anastasia Soloviyeva, moscovita, quattro anni fa aveva adottato una gatta randagia incinta ma alla fine, nel piccolo appartamento si è ritrovata in compagnia di ben 130 gatti.

I vicini hanno iniziato a lamentarsi del terribile odore e dei rumori provenienti dalla sua abitazione e l’ente di beneficenza per gli animali Zoo Defenders ora sta cercando di trovare nuove sistemazioni per i gatti “malnutriti”.

La donna, infatti, ha speso quasi tutto il suo denaro per comprare cibo per animali domestici e non è in grado di nutrire tutti i gatti. Soloviyeva, ha dichiarato che dopo aver scritto dei post sui social media ha già trovato una sistemazione per circa 50 felini ma nell’abitazione con una sola camera da letto vivono ancora 80 ospiti a quattro zampe.

Una volontaria, Irina Medvedeva, ha dichiarato:”Abbiamo trovato circa 130 gatti affamati ma molto affettuosi. Erano in condizioni terribili. Nonostante vivessero in corridoio, in cucina e in camera da letto, ce n’erano davvero troppi per convivere comodamente”.

Fonte: Daily Mail.