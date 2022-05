Russia e sottomarini nel Mar Nero, ex capo NATO: Occidente deve prepararsi a una guerra

L’Occidente deve “prepararsi a una guerra contro la Russia“: è l’avvertimento di un ex capo della NATO mentre i sottomarini di Putin hanno iniziato un continuo lancio di missili dal Mar Nero contro obiettivi sensibili ucraini. Secondo quanto riferisce il SUN, l’ex capo della NATO avrebbe aggiunto che dopo le crescenti minacce del leader russo, l’Occidente deve prepararsi a un conflitto. Un video di propaganda russa ha mostrato un sottomarino che staziona sul Mar Nero mentre lanciava dei missili Kalibr che sfrecciavano verso il cielo.

La Russia e i sottomarini

È la prima volta che la Russia ha riferito di aver utilizzato la flotta di sottomarini per attaccare l’Ucraina. Solo pochi giorni fa le immagini “trapelate” mostrano i missili Kalibr caricati su un sottomarino nel porto di Sebastopoli in Crimea. “L’equipaggio di un sottomarino diesel-elettrico della flotta del Mar Nero ha lanciato una salva di missili da crociera Kalibr contro l’infrastruttura militare delle forze armate ucraine dal Mar Nero”, ha affermato il ministero della Difesa russo. Ha spiegato che hanno distrutto tre sottostazioni elettriche ai nodi ferroviari ucraini a Fastiv, Krasnosilka e Polonne.

La flotta di Putin

Secondo alcune voci, sembra che la Russia sia passata ai sottomarini in seguito all’affondamento della nave ammiraglia Moskva nel Mar Nero. Il missile Kalibr può trasportare testate convenzionali o nucleari e colpire gli obiettivi a 1.207 chilometri di distanza. Ma la guerra prosegue anche su terra: nei giorni scorsi dei blocchi residenziali della capitale Kiev colpiti da ulteriori blitz missilistici, uccidendo un giornalista e ferendo numerosi civili.

La TV russa ha trasmesso una mappa in cui viene mostrato quanto velocemente possa colpire un missile balistico intercontinentale Sarmat dall’enclave di Kaliningrad nel Baltico. E’ stato inoltre affermato che Berlino può essere bombardata in 106 secondi, Parigi in 200 secondi e Londra in 202 secondi.