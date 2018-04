MOSCA – Incidente aereo in Russia: sei persone sono morte nello schianto di un elicottero Mi-8 nella regione di Khabarovsk, nell’estremo oriente russo.

Secondo il Comitato investigativo, l’equipaggio dell’elicottero, della compagnia Vostok, stava effettuando un volo di esercitazione. Tra le possibili cause della tragedia, un errore del pilota, le condizioni meteorologiche o un guasto tecnico.

L’area in cui si è verificato lo schianto è alla periferia di Khabarovsk, in una zona fortunatamente disabitata, vicino a dei boschi. Il 12 aprile è stato proclamata una giornata di lutto per le vittime dell’incidente.