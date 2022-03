Russia, ha contestato la guerra in diretta tv: scomparsa la giornalista Marina Ovsyannikova

La giornalista russa Marina Ovsyannikova, che lunedì ha interrotto il telegiornale della tv di Stato, Channel One, con un cartello in mano per protestare contro la guerra in Ucraina, è scomparsa. Lo riferisce la Cnn che cita il suo avvocato. “Non riusciamo a trovarla”, ha detto Dmitry Zakhvatov dopo che inizialmente gli amici della donna avevano detto che si trovava al dipartimento di polizia di Ostankino, a Mosca.

Il Cremlino: “Teppismo”

Solo qualche ora fa il Cremlino aveva bollato come “teppismo” il gesto della giornalista. “Per quanto riguarda le azioni di questa donna, è teppismo”, ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, elogiando Channel One per quella che ha definito la sua programmazione di qualità, oggettiva e tempestiva.

Chi è la giornalista Marina Ovsiannikova

La giornalista si chiama Marina Ovsiannikova. E’ una dipendente dell’emittente statale. Con un video pre-registrato ieri, dopo il blitz, ha attaccato ancora più duramente il regime spiegando che in Russia sono stati tutti “zombificati”. “Ciò che sta succedendo in Ucraina è un crimine. E la Russia è l’aggressore. La responsabilità di questa aggressione è’ di una persona sola e questa persona è’ Vladimir Putin”, si legge in un tweet che sta spopolando.