Russia, il missile Satan 2: lungo 35 metri, un carico di 10 tonnellate, gittata intercontinentale

La Russia si sta preparando a schierare il missile balistico intercontinentale Sarmat o “Satan 2”, entro questo autunno, secondo quanto affermato da Dmitry Rogozin, capo dell’agenzia spaziale Roscosmos. Il Sun riferisce che il micidiale Satan 2, ha un peso di 220 tonnellate, una gittata di circa 18mila chilometri ed è considerato il più potente missile balistico intercontinentale della Russia.

La Russia e il missile Satan 2

Lungo poco più di 35 metri e in grado di portare un carico bellico di 10 tonnellate, comprese le testate plananti ipersoniche Avangard, rappresentato da 10 testate di grosse dimensioni o da 16 più piccole. Il raggio di gittata può arrivare in Giappone e negli Stati Uniti ed ancor di più in Europa. Rogozin ha detto che entro la fine dell’anno un’unità sarà schierata a Uzhur, a circa 1.800 miglia a est di Mosca, con il Satan 2. La Russia ha testato con successo il missile, un video mostra il Sarmat lanciato da un silo sotterraneo e ha percorso quasi l’intera lunghezza della Russia – circa 5793 km – in 15 minuti.

Il lancio del missile

Secondo fonti della Difesa russa, è atterrato al poligono Kura Missile Test Range, nella penisola di Kamchatka, nell’estremo oriente del paese. Il lancio del missile balistico intercontinentale Sarmat darà “spunti di riflessione a coloro che tentano di minacciare la Russia”. Così ha avvertito il presidente russo Vladimir Putin.