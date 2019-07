MOSCA – Quattordici marinai sono morti nell’incendio esploso a bordo di un sommergibile russo, adibito a centro di ricerca in acqua profonde per la Marina. Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa di Mosca, secondo cui il mezzo si trova nella base navale di Severomorsk. Il ministero ha spiegato che si stanno accertando le cause di quanto accaduto, con un’inchiesta condotta dal comandante in capo della Marina. (fonte AGI)