MOSCA – Minacciata di morte per aver posato in costume da bagno, per di più intero.

Non accade in Arabia Saudita, ma in Russia. O meglio: nella Repubblica caucasica di Cabardino-Balcaria, a maggioranza islamica. Diana Nagoyeva, modella di 19 anni in corsa per Miss Russia, viene da qui. Ed è finita nel mirino non solo di critiche e attacchi, ma di vere e proprie minacce di morte per aver ha posato in costume durante un servizio fotografico a Dubai.

Nonostante abbia optato per un castigato costume intero, mentre le altre modelle posavano in bikini, Diana ha ricevuto attacchi di questo tenore sul web:

“La gente dovrebbe disprezzare questa donna e ucciderla. Questa ragazza merita di essere pugnalata a morte perché mette la vergogna sulla sua gente. Ucciderla sarà considerato eroico e così ritroveremo il rispetto che meritiamo”.

E ancora: “Le persone dovrebbero disprezzare quelle tr*** e ucciderle come cani ai nostri piedi”. “Questo pulcino merita di essere pugnalato a morte mentre svergogna la sua gente”.

Diana, che studia all’Università della Cabardino-Balcaria ospitalità alberghiera, non si è particolarmente scomposta, e ha spiegato il suo metodo di fronte a simili minacce virtuali: rispondere educatamente e augurare loro il meglio, riferisce il Daily Mail.