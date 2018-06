OMSK – Scava nel giardino di casa, trova uno scheletro e lo dice alla moglie. Che candidamente gli spiega: “Non ti preoccupare, sono i resti del mio primo marito. Riseppellisci tutto e non dire nulla alla polizia”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] E’ quanto si è sentito rispondere un giardiniere russo di Luzino, cittadina della regione siberiana di Omsk.

L’uomo stava scavando nel giardino per piantare delle patate quando ha scoperto nella terra un teschio e delle ossa. Ha subito riferito la scoperta detto alla moglie, la quale, senza scomporsi particolarmente, gli ha spiegato che si trattava dei resti del suo primo marito, che lei aveva ucciso vent’anni prima.

La donna, una signora di 60 anni, gli ha spiegato che il marito la picchiava ed era sempre ubriaco. Così una sera, l’ennesima in cui le aveva messo le mani addosso, lei aveva preso un’ascia e lo aveva colpito a morte. Quindi aveva fatto a pezzi il corpo dell’uomo, che all’epoca aveva 52 anni, e ne aveva sepolto i resti nel campo di patate. Poi aveva detto a tutti che l’uomo era uscito di casa una mattina per andare al lavoro e non aveva fatto più ritorno a casa.

Il suo nuovo marito, il giardiniere, non ha però dato retta alla moglie ed è andato dalla polizia a denunciare tutto. La donna ha confessato tutto anche alla commissione investigativa russa e ha indicato alla polizia dove aveva sepolto gli altri resti del primo marito. Posta agli arresti domiciliari durante il processo, è stata accusata di omicidio volontario e rischia fino a dieci anni di carcere.