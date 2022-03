Zelensky è salvo ma ha rischiato seriamente di morire perché la Russia ha cercato di ucciderlo tramite i paramilitari del Wagner Group (alle dirette dipendenze del Cremlino). Questa notizia è stata resa nota dall‘intelligence ucraina e dalle forze speciali responsabili della protezione di Zelensky.

Zelensky e il vice premier dell’Ucraina salvi per un pelo, la Russia ha tentato di ucciderli con il Wagner Group

Il noto contractor russo di paramilitari sostenuto dal Cremlino, il Wagner Group, ha partecipato ad un presunto piano per assassinare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il vice premier Denys Shmyhal: lo ha reso noto un alto consigliere del ministero della Difesa di Kiev, Markian Lubkivskyi, secondo quanto riporta la Cnn.

“Volevano assassinare la leadership ucraina, il nostro presidente e primo ministro – ha detto Lubkivskyi -. Questo era l’obiettivo e un paio di loro sono stati inviati in Ucraina senza alcun successo”. Il piano, ha aggiunto il funzionario, è stato confermato dall’intelligence ucraina e dalle forze speciali responsabili della protezione di Zelensky.

La Russia ha cercato di uccidere Zelensky, Ucraina presenterà documenti alla Corte internazionale

Lubkivskyi ha anticipato che “tutti questi documenti e le prove necessarie saranno presentati alla Corte internazionale”, aggiungendo che per motivi operativi non sarà in grado di dare ulteriori informazioni al riguardo.