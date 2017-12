ROMA – Sahar Tabar, che diceva di essersi sottoposta a una cinquantina di interventi per assomigliare ad Angelina Jolie, in realtà non si è sottoposta a una cinquantina di interventi e neanche voleva assomigliare ad Angelina Jolie. Le sue foto, che hanno fatto il giro del mondo erano solo state ritoccate con photoshop. Nelle sue foto vere, infatti, la ragazza presenta solo i segni di un intervento chirurgico al naso.

Dietro le sue foto ci sarebbe soltanto una incredibile abilità nell’utilizzo del make-up e del fotoritocco, dietro la sua somiglianza piuttosto forzata con l’attrice dei sogni, oltre che con la protagonista del film di Tim Burton “La sposa cadavere”.

Falsa anche la storia del dimagrimento preoccupante (alcuni media avevano parlato anche di una perdita di peso di 40 kg). Sahar è sempre stata di corporatura esile e non ha mai fatto diete drastiche.