Sally Mustang è un’influecer australiana. In un post su Instagram ha raccontato di aver avuto un rapporto nella camera da letto in presenza del figlioletto di cinque mesi.

Sally Mustang ha raccontato su Instagram di aver avuto un rapporto nella camera da letto. Oltre a lei e suo marito, nella stanza era presente anche suo figlio che ha ciqnue mesi.

Lo ha raccontato lei stessa su Instagram in un post. Le sue parole non sono piaciute a molti ed è cominciato un dibattito.

L’influencer: “Perché qualcosa di naturale è inaccettabile dalla società?”

Nel post, la Mustang si chiede perché qualcosa di “naturale” fosse ritenuto inaccettabile dalla società.

D’altronde lei è famosa per la pubblicazione di foto abbastanza esplicite. E spesso sono i social stessi a censurarla.

In questo caso sono stati i follower stessi a criticarla dicendo nei commenti che la sua abitudine è “inappropriata”.

La donna ha risposto in una storia su Instagram. Rivolgendosi a chi la critica, la Mustang ha scritto: “Ciao a tutti, ho studiato il se**o e i traumi se**uali. In nessun modo sto sottoponendo mio figlio a questo, quindi se avete problemi con la se**ualità, mi dispiace davvero e vi mando affetto…”

“Quando dico ‘fare l’amore’ significa fare l’amore, massaggiare e qualsiasi cosa io e Mitch definiamo amore insieme”.

L’influencer precisa ancora: “Quando dico che è presente intendo anche dire che dorme, spostato dall’altra parte del letto. (Chissà quanti altri neogenitori lo hanno fatto). La nostra casa non ha camere che non siano collegate, quindi fondamentalmente siamo in una grande stanza della nostra casa. Non gli facciamo vedere nulla” (fonte: Leggo, Mirror).