Salva 5 persone che stanno annegando in mare poi muore stremato dallo sforzo

Un uomo di 56 anni è morto sull’isola di Phu Quoc, nella provincia vietnamita meridionale di Kien Giang, dopo aver tratto in salvo cinque turisti in difficoltà che stavano nuotando nel mare mosso. L’uomo, un residente dell’isola di nome Nguyen Van Thai, è accorso dopo aver sentito le grida di aiuto di un gruppo di tre adulti e due bambini. Le onde alte e la risacca gli hanno impedito di portarli a riva, ma poi è giunto con la sua barca un altro locale, Do Duy Dung, 35. Entrambi sono riusciti a far salire i turisti, che sono adesso in condizioni stabili.

La morte dell’uomo in mare

Thai, invece, stremato dallo sforzo, è morto durante il trasporto verso l’ospedale. A Phu Quoc, le onde alte e forti sono tipiche di questo periodo, e mettono i bagnanti a serio rischio di annegamento. L’ultimo incidente mortale è avvenuto due mesi fa, quando il luogotenente colonnello Bui Van Nhien è morto dopo aver salvato un ragazzino di 13 anni che stava affogando.