ROMA – Matteo Salvini è una delle 100 persone più influenti al mondo. E’ quanto emerge dalla consueta classifica di Time, che inserisce Salvini nella categoria dei leader più influenti al mondo insieme al presidente americano Donald Trump, il presidente del Brasile Jair Bolsonaro e Papa Francesco. Nella classifica dei leader più influenti anche la star democratica Alexandria Ocasio-Cortez, il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller.

In classifica, non poteva mancare uno dei personaggi più in vista degli ultimi mesi, l’attivista per l’ambiente Greta Thunberg, inserita tra i leader, dove spiccano, oltre al presidente statunitense Donald Trump, anche il leader dell’opposizione venezuelana e autoproclamato presidente, Juan Guaidò, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il neopresidente brasiliano Jair Bolsonaro e il presidente cinese Xi Jinping.

Nella lista delle personalità più influenti del 2019 secondo il settimanale statunitense altri due italiani. Si tratta dello chef Massimo Bottura e del direttore creativo di Valentino, Pierpaolo Piccioli.

Presenza record di donne nella lista dei 100. Sono infatti 48, a un soffio dalla metà esatta, le signore entrate a far parte delle personalità più influenti per il magazine americano. Nella lista del 2004, l’anno della prima pubblicazione, come ha ricordato oggi il direttore Edward Felsenthal, le donne erano 24. Presenze raddoppiate in 15 anni che “in qualche modo riflettono la nostra società, e l’anno straordinario per le donne scelte”, ha aggiunto. (fonte AdnKronos)