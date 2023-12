San Francisco il 2023 sarà l’anno in cui la città avrà registrato il maggior numero di morti per overdose: si va infatti verso le oltre 800 vittime. Si supererà anche il 2020, quando si raggiunse il record di 720 morti.

San Franscisco 2023, record di morti per overdose: 800

Lo riferisce il Guardian. Il mese con più vittime è stato agosto, con in media una morte per overdose ogni nove ore. Il principale responsabile è il fentanyl, un oppioide sintetico. “Ci sarà un incremento di quasi il 25% rispetto all’anno scorso – ha commentato Daniel Ciccarone, docente alla University of California a San Francisco, e specializzato in medicina delle dipendenze – è una follia”.

L’aumento delle overdosi si è registrato nonostante le politiche della città per fronteggiare la crisi. Gli esperti hanno inoltre lanciato l’allarme per un nuovo trend che si sta diffondendo, la combinazione di fentanyl e metanfetamina.

Il mix viene usato per contrastare gli effetti collaterali del fentanyl, in particolar modo la perdita di sonno. Tuttavia, da parte sua la metanfetamina può causare problemi mentali, come paranoia e allucinazioni.