A San Pietroburgo, un 23enne ubriaco tenta di baciare un cavallo ma il quadrupede gli stacca la punta del naso a morsi.

Sembra che la cavallerizza abbia cercato di dissuaderlo dicendo che l’animale “avrebbe potuto mordere” secondo quanto riportato dal sito Fontanka.ru.

Il cavallo in effetti ha staccato a morsi la punta del naso. L’uomo, non identificato, è stato ricoverato in ospedale e le ferite hanno richiesto 15 punti di sutura.

In una foto pubblicata dal Daily Mail si vede la vittima con il naso coperto da una garza.

Report locali hanno riferito: “La polizia ha ironizzato sul fatto che il ragazzo se la sia cavata facilmente”.

“Se si fosse trovato dietro al cavallo l’avrebbe colpito con lo zoccolo e le ferite sarebbero state ben più gravi di un difetto estetico”. (Fonte: Daily Mail).