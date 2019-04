MOSCA – Un’esplosione da un oggetto non identificate si è verificata nella tarda mattinata del 2 aprile nell’accademia militare di Mozhaysky a San Pietroburgo, in Russia. La deflagrazione ha provocato il ferimento di 3 persone, e non 4 come inizialmente riportato da diverse agenzie di stampa.

Secondo al ministero della Difesa russo, l’esplosione a San Pietroburgo è stata causata da un “ordigno sconosciuto senza involucro” ed è avvenuta “in una stanza di servizio nell’edificio amministrativo dell’Accademia militare intorno alle 13:30”. Probabilmente, per colpa di un ordigno artigianale.

Come riporta l’Ansa, il bilancio è di tre feriti e non quattro come inizialmente riportato dai media. “Stanno ricevendo le necessarie cure mediche e non sono in pericolo di vita”, afferma la dichiarazione, ripresa da Interfax. (Ansa)