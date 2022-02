San Valentino, in Thailandia le coppie esortate a indossare le mascherine durante i rapporti e ad “evitare posizioni frontali”

San Valentino, in Thailandia le coppie esortate a indossare le mascherine durante i rapporti ed “evitare posizioni frontali” (Foto Ansa)

In occasione della festa di San Valentino, in Thailandia le coppie sono state esortate a indossare le mascherine durante il rapporto sessuale e di “evitare posizioni frontali”, nonché i baci. Ciò per arginare il diffondersi costante dei contagi di Covid.

Secondo quanto riferisce il Daily Mail, il numero di casi giornalieri è salito da circa 8.000 all’inizio del mese a quasi il doppio nelle ultime due settimane.

Le autorità sanitarie thailandesi hanno espresso preoccupazione che questo 14 febbraio potrebbe esacerbare la tendenza, poiché nel Paese la giornata degli innamorati è estremamente popolare.

“Il Covid non è una malattia sessualmente trasmissibile, ma è possibile contrarlo attraverso la respirazione a stretto contatto e lo scambio di saliva”, ha affermato il direttore del Bureau of Reproductive Health, Bunyarit Sukrat.

Sukrat ha esortato le coppie a eseguire test antigenici prima dell’appuntamento con l’amore così da non rischiare di trasmettere il virus al partner.

Gli innamorati sono invitati a “evitare posizioni frontali e baci” e se desiderano evitare gravidanze indesiderate, utilizzare i contraccettivi.

“Indossare le mascherine durante i rapporti sessuali è d’aiuto a ridurre il rischio di contrarre il Covid”, ha affermato Bunyarit.

Thailandia, a San Valentino boom di matrimoni

In Thailandia la festa degli innamorati è popolarissima ed è considerata un giorno di buon auspicio per sposarsi.

Agli uffici di registrazione dei matrimoni ci sono lunghe code di coppie, soprattutto nel quartiere di Bang Rag di Bangkok, che in tailandese significa “quartiere dell’amore”.