ROMA – Una ragazza di 29 anni americana, Katie Holley, ha vissuto nove giorni da incubo, con dolori continui e insopportabili fino alla terribile scoperta di ciò che era accaduto.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

Uno scarafaggio infatti, mentre lei dormiva, gli si era infilato nell’orecchio sinistro.

Alla metà dello scorso mese, Katie, appena trasferitasi in una nuova casa in Florida, si è svegliata una mattina con una sensazione strana: “Mi sentivo come se mi avessero messo una scheggia di ghiaccio nell’orecchio sinistro, un fastidio che peggiorava sempre di più”, ha detto. Esaminato l’orecchio con un cotton fioc, ha notato che c’era un insetto al suo interno.

Katie e suo marito, racconta il sito Self, sono corsi al pronto soccorso: il medico dopo aver applicato un anestetico, ha ucciso e rimosso lo scarafaggio dall’orecchio della ragazza. “Ho sentito il rumore delle zampette trascinate fuori, è stato disgustoso”, ha raccontato.

La giovane però ha avuto bisogno anche di una seconda visita, stavolta da un otorinolaringoiatra, perché da quell’orecchio continuava a non sentirci bene. Colpa degli ultimi resti dell’animale.

L’esperienza, o meglio, l’incubo vissuto dalla ragazza, non è unica: secondo un ematologo, Coby Schal, citato dal National Geographic, “gli scarafaggi cercano cibo dappertutto e potrebbero essere attratti dal cerume”.