Scava un tunnel sotterraneo per andare a casa dall’amante. Ma quando il marito cornuto li sorprende…

Un muratore di Villas del Prado in Messico, ha scavato un tunnel sotterraneo per poter far visita alla sua amante. A raccontare l’incredibile vicenda è il Daily Mail. Entrambi sposati abitavano a poche centinaia di metri l’uno dall’altra. E così l’uomo, per assicurarsi che nessuno lo vedesse far visita alla sua amante, ha iniziato a lavorare ad un tunnel sotterraneo che avrebbe collegato casa sua a quella della donna.

Il tunnel dell’amante della moglie scoperto dal marito

Il tunnel, stretto e resistente, veniva utilizzato dal muratore soprattutto di notte, quando il marito della sua amante lavorava essendo un guardiano notturno. Un giorno però, mentre erano intenti nell’atto del tradimento, il marito della donna è rientrato inaspettatamente sorprendendoli sul fatto. Il muratore ha così provato a sfuggire dalla furia del marito cornuto, cercando di imboccare il tunnel, la cui apertura era sotto il letto.

Il marito della donna, dopo aver scoperto il passaggio segreto, ha deciso di vedere dove finisse. Sbucando nella casa del suo rivale, quest’ultimo lo ha supplicato di tacere, perché sua moglie era nella stanza accanto e non voleva che venisse a sapere della sua scappatella extraconiugale. I due arrivano alle mani quando, spaventata dalle urla, l’altra donna, la moglie del muratore, decide di chiamare la polizia convinta che in casa sua ci fosse un ladro. Il muratore però, dopo l’arrivo degli agenti, viene messo alle strette e confessa la sua infedeltà. Una storia degna dei più famosi cartelli della droga, che utilizzano spesso tunnel per trasportare i loro carichi illegali. (fonte DAILY MAIL)