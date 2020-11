Scopre il tradimento del fidanzato... grazie a un selfie

Scopre il tradimento del fidanzato attraverso un selfie. Sydney Kinsch, americana di 24 anni, negli occhiali da sole a specchio indossati dal ragazzo ha notato la presenza di un’altra donna a bordo dell’auto.

Su TikTok, Kinsch ha postato un video – diventato immediatamente virale – in cui ha spiegato come è finita la relazione e condiviso il selfie che l’ex fidanzato le aveva inviato via Snapchat.

Prima di premere “invia”, il fidanzato infedele non si è accorto che negli occhiali da sole si vedevano le gambe di un’altra donna, in macchina accanto a lui.

Scopre il tradimento grazie ad un selfie

“Il mio ragazzo con cui ho una storia da 4 anni mi ha mandato un selfie su Snapchat mentre mi tradisce”, spiega Sydney nel video. Nella breve clip si vede la ragazza in piedi davanti al selfie e copre metà volto dell’ex.

Nella foto il ragazzo è in macchina, indossa gli occhiali da sole e il braccio appoggiato sul volante è ripreso dalla camera il che fa ipotizzare che abbia scattato il selfie mentre era alla guida.

Ma Sydney poi si sposta nella seconda metà del selfie che rivela le gambe di una donna appoggiate all’interno dell’auto con i piedi che sporgono dal finestrino. Nella sezione dei commenti, ha condiviso maggiori dettagli, rivelando che dopo l’invio della foto la situazione è precipitata.

La reazione del fidanzato

“L’ho chiamato e gli ho chiesto se si era reso conto che nel selfie c’era una p*ttana ma lui era caduto dalle nuvole, mi aveva risposto che non ne aveva idea. Gli ho mandato il selfie e lui mi ha chiamato pazza, che era la fidanzata di un nostro amico e che non era vietato avere degli amici”.

Sydney in seguito ha saputo che nel giro di un mese, l’ex aveva incontrato almeno altre cinque donne. Il video è stato visto da 1,8 milioni di utenti e molti hanno scritto messaggi di sostegno.

“I ragazzi pensano sempre di poter fare i furbi”, ha commentato un utente mentre un altro ha scritto ironicamente:”Non so perché indossa gli occhiali a specchio, non è molto sveglio”. (Fonte: Daily Mail)