Sean Penn è al confine tra Ucraina e Polonia. L’attore e la sua troupe cinematografica – si legge in un tweet postato dallo stesso attore e regista – hanno deciso di abbandonare la loro auto e di proseguire a piedi, dopo aver visto migliaia di ucraini fuggire per mettersi in salvo, con code di auto lunghe chilometri. Le auto erano piene di donne e bambini.

Nella foto pubblicata dall’attore americano, si vede la stella di Hollywood in fuga dall’Ucraina, mentre trascina una valigia tenuta da un nastro adesivo bianco. “Io e due colleghi – ha twittato Penn – abbiamo camminato per miglia fino al confine polacco dopo aver abbandonato la nostra auto sul ciglio della strada”.

Perché Sean Penn era in Ucraina

Sean Penn è volato nella capitale dell’Ucraina la scorsa settimana, come rappresentante di Vice per il documentario che sta realizzando sulla crisi ucraina. Il documentario è una produzione di Vice Studios in associazione con Vice World News e Endeavour Content. Penn era presente anche alla conferenza stampa tenuta dal presidente ucraino Zelensky poche ore prima dell’invasione russa. In un post su Facebook, il governo di Kiev si è dichiarato grato per la presenza di Penn in terra ucraina, lodandolo come un uomo molto più coraggioso della maggior parte dei leader occidentali.

Guerra Ucraina-Russia, il racconto di Sean Penn

Il regista americano – che ha girato il documentario sull’escalation della tensione in Ucraina a partire dallo scorso novembre – ha definito la guerra condotta da Putin “un errore brutale”. “Un brutale errore di vite rubate e cuori infranti”. “Se non cede – ha twittato lo scorso fine settimana – credo che Putin commetterà un errore orribile per tutta l’umanità. Il presidente Zelensky e il popolo ucraino sono divenuti storici simboli di coraggio e principio”. Aggiungendo che “l’Ucraina è la punta di lancia per l’abbraccio democratico dei sogni. Se gli permettiamo di combattere da sola – ha scritto Sean Penn – la nostra anima come America è perduta”.