Sebastian Athie è morto, la star di Disney Channel aveva solo 24 anni: ignote le cause della morte

E’ morto a soli 24 anni Sebastian Athie, star di Disney Channel America Latina e famoso per aver interpretato Lorenzo Guevara nella serie tv “O11CE” dedicata al mondo del calcio.

Le cause del decesso non sono ancora note. L’attore, nato in Messico, da circa un mese non pubblicava post nei suoi account sui social media.

L’ultimo messaggio includeva una citazione di Nelson Mandela e un selfie mentre si trovava a Bosque de Chapultepec, un parco a Città del Messico.

Disney Channel LA ha condiviso:”Riposa in pace, Sebas.

La tua arte e il tuo sorriso rimarranno per sempre. Siamo rammaricati per la scomparsa di Sebastián Athié e ricorderemo sempre il suo talento, la compagnia, la professionalità e soprattutto il grande cuore”. Nel 2014 e 2015 Sebastian era apparso anche nello show televisivo “La rosa de Guadalupe”. (Fonte: Daily Mail).