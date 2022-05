Senegal, undici neonati morti in un incendio nel reparto neonatale di un ospedale (foto ANSA)

Undici neonati sono morti a causa di un incendio divampato in un ospedale nella città di Tivaouane, in Senegal. Lo ha annunciato su Twitter il presidente del Paese, Macky Sall. “Ho appena appreso con dolore e sgomento della morte di 11 neonati nell’incendio del reparto neonatale dell’ospedale pubblico” ha scritto.

Incendio in un ospedale in Senegal, morti 11 neonati

La tragedia è avvenuta all’ospedale Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, nello snodo dei trasporti di Tivaouane, ed è stata causata da “un corto circuito”, secondo il politico senegalese Diop Sy. “Il fuoco si è diffuso molto rapidamente”, ha detto.

Il sindaco della città Demba Diop ha riferito che “tre bambini sono stati salvati”. Secondo i media locali, l’ospedale Mame Abdou Aziz Sy Dabakh è stato inaugurato di recente. Un incidente simile si è verificato nella città settentrionale di Linguere lo scorso aprile, quando è scoppiato un incendio in un ospedale che ha ucciso quattro neonati. Il sindaco della città in quell’occasione aveva denunciato un guasto elettrico in un condizionatore d’aria nel reparto maternità.