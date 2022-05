Sepolta viva, riesce ad uscire dalla bara ma muore poco dopo in ospedale

Rosa Isabel Cespedes Callaca è una giovane ragazza peruviana che è stata sepolta viva. Nel corso del suo funerale, è riuscita ad uscire dalla bara ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale perché era ancora ferita gravemente in seguito all’incidente stradale dove si pensava che avesse perso la vita. Giunta in ospedale in condizioni critiche, è morta poco dopo.

Sepolta viva dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale

Rosa Isabel Cespedes Callaca è stata coinvolta in un incidente alla fine di aprile e in seguito è stata dichiarata morta, costringendo la famiglia a iniziare i preparativi per il funerale e la sepoltura.

Il 26 aprile, i parenti di Rosa si sono riuniti a Lambayeque per porgere i loro omaggi. La bara di Rosa Isabel Cespedes Callaca è stata aperta durante il suo funerale. Rosa sembrava avere gli occhi aperti e mostrava “segni vitali”, cosa incredibile agli occhi dei presenti.

Juan Segundo Cajo, il custode del cimitero, ha detto ai giornalisti che Rosa Isabel Céspedes Callaca aveva aperto gli occhi e stava sudando. Juan ha chiamato immediatamente il 911.

Rosa è stata successivamente portata al Ferrenafe Referential Hospital, dove è stata tenuta momentaneamente in vita. E’ morta poche ore dopo, nonostante mostrasse alcuni sintomi di guarigione.

Quando Rosa Isabel Céspedes Callaca ha preso vita al suo funerale, la sua famiglia è stata colta alla sprovvista. La sua famiglia sbalordita ha trasportato Callaca, ancora nella sua bara, all’ospedale referenziale Ferrenafe di Lambayeque.

I medici hanno scoperto che stava mostrando segni di vita e l’hanno agganciata a un’attrezzatura di supporto vitale dopo il suo arrivo.

Le condizioni di Rosa, sono peggiorate fino ad arrivare alla morte nel giro di poche ore. La famiglia di Rosa ora sta cercando una spiegazione dopo aver dovuto dire due volte gli ultimi addii.

Sepolta viva, la ragazza potrebbe essere stata trasportata all’obitorio senza una analisi approfondita in ospedale

La famiglia di Callaca sospetta che la ragazza sia stata trasferita all’obitorio senza essere stata esaminata a fondo dall’ospedale, poiché credono che fosse in coma.

Le autorità peruviane stanno attualmente indagando sugli eventi che hanno portato alla morte di Rosa all’ospedale regionale di Lambayeque, dove è stata inizialmente curata. I tre nipoti di Callaca, feriti anche loro nel tragico incidente stradale, sarebbero ricoverati in ospedale ma sarebbero ancora in condizioni critiche.