Shantell Myers, rimane incinta dopo essere stata violentata: annulla l’aborto dopo aver sentito il figlio scalciare

LONDRA – Shantell Myers, oggi 22enne, nel 2013 fu violentata da uno sconosciuto e, rimasta incinta, decise di annullare l’aborto e tenere il bambino.

La Myers, di Bradford, West Yorkshire, è stata violentata il giorno in cui si è trasferita a York nel 2013, aveva 17 anni, per ricominciare una nuova vita, sfuggire ai ricordi di un’infanzia violenta e da una relazione finita, scrive il Daily Mail.

La polizia dopo lo stupro aveva rilevato le tracce di DNA ma non era riuscita a trovare nessuna corrispondenza e fino a oggi l’aggrssore non è stato catturato.

Tre mesi dopo la violenza, Shantell scoprì che era incinta: depressa, decise che una soluzione poteva essere quella di abortire e poi suicidarsi.

Ma la notte prima dell’intervento, sentì il bambino che scalciava e cambiò idea: nacque Lucas di cui s’innamorò immediatamente.

Shantell ora è felicemente sposata con George e ammette che suo figlio le ha salvato la vita, l’ha motivata ad andare avanti.

Ricorda la sera dello stupro: era arrivata a York e stava andando a casa di un amico; attraversando il parco poco illuminato e silenzioso era tranquilla, conosceva la zona.

All’improvviso, aveva percepito una presenza alle sue spalle, non ha avuto il tempo di realizzare perché lo sconosciuto l’ha scaraventata a terra, sbattuta supina sull’erba. “Ero paralizzata dalla paura e dallo shock, non potevo parlare né muovermi”.

Mentre veniva violentata era consapevole di quanto stava accadendo ma “il cervello era in stato shock totale”, ha ricordato.

“In seguito, lo sconosciuto è scomparso nella notte lasciandomi tremante sull’erba. Non ho visto il suo viso”.

Arrivata a casa dell’amico, hanno chiamato la polizia che l’ha sottoposta test di routine e a un interrogatorio.

Successivamente si era trasferita in un ostello, cercando di lasciare alle spalle l’orribile esperienza ma tre mesi dopo, non potendo ignorare l’assenza del ciclo, decise di acquistare il test di gravidanza. Quando scoprì di essere incinta del figlio dello stupratore, era devastata. “Non volevo il bambino” e aveva deciso di abortire.

Il giorno dell’intervento, era ormai incinta di quasi sei mesi e molto depressa, al punto che pensò di abortire e poi togliersi la vita. Ma quella notte, avvertì nella pancia un calcio minuscolo e “all’improvviso ho sentito di conoscere il bambino, era un segno”.

“Ho dovuto vivere e dare una possibilità anche a mio figlio. Non importa come sia venuto nel mondo, non è stata colpa sua”.

Nel dicembre 2013, ha dato alla luce Lucas e “quando l’ho visto è stato come se la mia vita stesse ricominciando”.

Mentre lo stringeva per la prima volta, ha provato un’enorme ondata di amore e protezione.

Shantell, quando Lucas sarà più grande, ha intenzione di dirgli la verità sul padre, ma vuole che si goda l’innocenza dell’infanzia il più a lungo possibile.

“L’anno scorso, ho incontrato George e ci siamo innamorati perdutamente, ora siamo sposati e una famiglia unita. Lucas è stato al mio fianco a ogni passaggio e la mia priorità è dare a mio figlio l’infanzia che non ho mai avuto”.