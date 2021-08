Shron Stone avrebbe dovuto partecipare alla sfilata veneziana di Dolce & Gabbana. Avrebbe perché l’attrice di “Basict Instinct” è dovuta tornare di corsa negli Stati Uniti a causa di un peggioramento delle condizioni di salute di suo nipote River.

Sharon Stone, il nipotino si è aggravato: lei lascia Venezia

River è il figlio del fratello minore della Stone, Patrick. La star è stata in vacanza a Venezia per tutta la settimana. Qui, l’attrice 63enne ha anche girato uno spot sempre per Dolce&Gabbana. Domenica scorsa non ha potuto partecipare alla sfilata di alta moda del marchio italiano che si è tenuta in piazza San Marco.

Sono stati i due stilisti, Domenico Dolce e Stefano Gabbana, a dare l’annuncio durante la presentazione della collezione di alta moda: “Sharon ha avuto problemi con suo nipote ed è stata costretta a tornare indietro”.

A raccontare il dramma familiare che sta vivendo è stata lei stessa nei giorni scorsi. L’attrice di “Basic Instict” aveva raccontato su Instagram: “l mio nipotino e figlioccio River Stone è stato trovato nella culla con un’insufficienza a livello di organi. Per favore, pregate per lui. Ora serve un miracolo”.

Sul social aveva pubblicato anche la foto del bimbo intubato.

Dolce e Gabbana, sfilata a Venezia. Tutti i vip presenti

Alla sfilata c’erano svariati ospiti famosi. C’era Jennifer Lopez senza Ben Affleck, Monica Bellucci, Kris Jenner, la mamma delle sorelle Kardashian e Jenner. Insieme a lei c’era la figlia Kourtney con il fidanzato Travis Barker dei Blink-182.

E ancora: l’attore Christian Bale, il rapper Puff Daddy, la nipote di Lady Diana Kitty Spencer, la modella Heidi Klum, i cantanti Bebe Rexha, Ciara, Luis Fonsi, Ozuna, Doja Cat, gli attori Helen Mirren e Vin Diesel. Assente invece Sharon Stone, preoccupata per la salute del nipotino è volata negli Usa.