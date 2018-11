HARARE – Una ex coppia africana è finita in tribunale per una motivazione molto singolare. La donna, una 29enne dello Zimbabwe di nome Silindile Mangena, infatti ha richiesto al suo ex un risarcimento danni pari a circa 9mila euro sostenendo che il pene del suo partner era talmente grande da averle provocato lesioni alla vagina. La donna ha citato in giudizio il 37enne Mugove Kurima sostenendo che il suo organo sessuale avrebbe dilatato le pareti della vagina tanto da costringerla ad un intervento chirurgico.

La donna infatti sta pianificando di sottoporsi ad una operazione di ricostruzione dell’organo sessuale in Sud Africa che ha un costo elevato ma che ritiene necessario per migliorare la sua sessualità futura e per questo ora chiede al tribunale di costringere il suo ex a pagare l’intervento.

La donna, 29enne, nel suo ricorso ha assicurato che le sue parti intime erano normali prima di incontrare il suo ex compagno nel 2016 ma che durante i continui rapporti sessuali si è dilatata. Non avrebbe recriminato niente fino a che stavano insieme ma quando i due si sono lasciati, nel maggio scorso, ha deciso di citarlo in giudizio.