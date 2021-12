Si scopre positiva al Covid in volo e si mette in autoisolamento nella toilette dell’aereo VIDEO

Inizia a sentire i sintomi del Covid mentre è in volo, un lungo volo da Chicago, Stati Uniti, a Reykjavik, Islanda, e si mette in autoisolamento nella toilette dell’aereo, dopo che un test fai da te ha confermato la positività.

Succede anche questo durante le Feste di fine anno con pandemia di Covid-19 e variante Omicron.

Protagonista dell’intelligente soluzione Marisa Fotieo, una insegnante statunitense del Michigan, che ha avvertito alcuni sintomi riconducibili al Covid quando era già in viaggio, lo scorso 21 dicembre.

La donna ha così deciso di verificare la sua eventuale positività ricorrendo ad un tampone rapido fai-da-te, che è risultato positivo.

A quel punto l’unica opzione è stata rifugiarsi in bagno e isolarsi dal resto dei viaggiatori.

Marisa Fotieo ha raccontato questa sua esperienza ai media americani: “C’erano 150 persone su quel volo e la mia paura maggiore era contagiarli”, ha detto.

Mentre dal cubicolo in cui si era autoisolata ha anche mandato un video via Tik TokTik che dalla pubblicazione lo scorso 21 dicembre è stato visto quattro milioni di volte.

Marisa Fotieo aveva ricevuto il booster del vaccino

Alla Cnn Fotieo ha anche spiegato che era completamente vaccinata, dose booster completa, prima di mettersi in viaggio con padre e fratello diretti in Svizzera. Destinazione cui non è mai giunta.