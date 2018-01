BRISBANE – Un’orribile sorpresa, con lieto fine, nel giorno del suo compleanno. Mark Chapman, di Kiels Mountain, Queensland (Australia), si sveglia, beve un sorso di caffè e nota che il suo cucciolo è in gravi difficoltà. Widget, un jack russel, aveva conficcate nel posteriore le zanne di un pitone che stava lentamente iniziando a mangiarlo, riferisce il Daily Mail.

Chapman e la moglie Helen sono entrati immediatamente in azione per cercare togliere il serpente dal corpo dell’amato quattro zampe. Con incredibile prontezza di riflessi, Mark ha immerso il serpente, e il posteriore di Widget, nell’acqua e il rettile si è staccato dal povero cagnolino. “Mio marito ha liberato il serpente nella boscaglia e ordinato di non provare a mangiare di nuovo il nostro cane”, ha detto la moglie.

Chapman ha affermato che se non fosse intervenuto, il pitone alla fine avrebbe ingoiato Widget. In Australia, con il clima mite, ormai i rettili sono sempre più numerosi nei cortili. A causa delle alte temperature, l’estate scorsa, ci sono stati parecchi avvistamenti nelle aree urbane del Queensland e in altri Stati.