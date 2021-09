Si taglia il pene e lo lancia dal finestrino dell’auto durante un inseguimento: “L’ho fatto per salvare il mondo” (foto ANSA)

Si taglia il pene e poi lo lancia dal finestrino della sua auto mentre scappa dalla polizia che lo insegue. Quando gli agenti riescono a fermarlo, lui spiega che quello che aveva appena fatto, “suggerito” da alcuni voci che aveva sentito alla radio, era per salvare il mondo.

Si taglia il pene per salvare il mondo

Il protagonista di questa bizzarra storia è Tyson Gilbert, 39enne, arrestato a Dowelltown, in Tennessee (Usa). L’uomo era stato avvicinato, in una piazzola di sosta dell’autostrada, dalla polizia per un semplice controllo.

“Quando mi sono fermato dietro di lui e ho acceso le luci, è partito e si è rifiutato di fermarsi – ha raccontato ai media l0cali uno degli agenti -. Ha svoltato in Old Liberty Road e si è fermato. Ha aperto la portiera. Era nudo e coperto di sangue. Poi ha chiuso la portiera e ha continuato a guidare”.

Inseguito dalla polizia lancia il pene reciso dal finestrino

A quel punto, la pattuglia ha chiamato rinforzi e altre volanti della polizia si sono date all’inseguimento, costrette a buttare chiodi sulla strada per fermare la sua corsa. L’uomo, dopo aver lanciato il pene reciso dal finestrino, è stato così finalmente fermato e arrestato poco prima che riuscisse a raggiungere l’Interstat. Infine medicato presso l’ospedale del luogo.