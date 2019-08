MOSCA – Le potenti esplosioni avvenute ieri, lunedì 5 agosto, nel deposito di munizioni militari vicino alla città di Achinsk nella regione di Krasnoyarsk, in Siberia, hanno ferito 12 persone (una è dispersa e si teme per la sua vita) e hanno costretto oltre 16.500 persone a lasciare la propria casa. Lo hanno riferito le autorità russe stilando il primo bilancio ufficiale dell’incidente.

Le esplosioni sono continuate per circa 16 ore. Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che l’incendio è stato finalmente spento ed ha richiesto l’uso di 10 mezzi da trasporto pesante e 8 elicotteri per far cadere l’acqua sul deposito. Le autorità hanno sospeso il traffico aereo entro 30 chilometri (19 miglia) dal sito, fermato il traffico ferroviario e bloccato le autostrade intorno all’area. Il divieto di traffico aereo è stato revocato oggi dopo la fine delle esplosioni. Le autorità non hanno chiarito la causa dell’incendio, l’ultimo di una serie d’incidenti agli arsenali militari russi negli ultimi anni.

Il deposito di munizioni di Achinsk è uno dei più vecchi in dotazione all’esercito russo ed il suo smantellamento era già stato programmato, entro il 2022. (fonte ANSA)