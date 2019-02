ROMA – Simon Charles Dorante-Day, australiano di 52 anni, dice di essere il figlio illegittimo del Principe Carlo e di Camilla. Non solo, l’uomo ha rivelato anche che la principessa Diana era a conoscenza di tutto.

“Crediamo che Diana sapesse della mia esistenza e che avesse messo insieme tutti i pezzi – ha raccontato in un’intervista a New Idea -. Penso che Diana fosse arrivata al punto in cui stava cercando risposte sulla sua vita, su come si fosse sbagliata, e che stesse per renderlo pubblico”. A dare la notizia è il tabloid britannico Sun, che spiega come Simon Charles Dorante-Day abbia aperto una pagina Facebook in cui si fa chiamare “Prince Simon” e non perda occasione per far notare la sua somiglianza con i membri della famiglia reale, soprattutto il principe Carlo.

Simon Charles vive in Australia, è nato il 5 aprile 1966 a Gosport, nell’Hampshire, ed è stato adottato quando aveva 18 mesi da Karen e David Day. Secondo i racconti di Dorante-Day, la sua nonna adottiva aveva lavorato per la regina Elisabetta e il principe Filippo ed è stata proprio lei a svelargli la sua vera identità, ovvero che era proprio il figlio segreto di Carlo e Camilla.

Da tempo pretende che si faccia il test del Dna ma dalla Famiglia Reale non ha mai ricevuto risposte così adesso ha deciso di raccontare ai giornali la sua storia.