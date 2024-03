Sky baby lo hanno battezzato, è il bambino nato su un aereo in volo col pilota in funzione di ostetrica: i social media cinesi salutano il pilota che ha abbandonato la cabina di pilotaggio per aiutare a far nascere il bambino nella toilette dell’aereo sul volo Taipei-Bangkok.

Liya Su, del South China Morning Post scrive da Shangai: “Un pilota commerciale è stato acclamato come un eroe – ed è diventato un beniamino dei social media del continente – per aver lasciato la cabina di pilotaggio durante il volo per aiutare a far nascere il bambino di un passeggero”.

Il pilota è Jakarin Sararnrakskul, tailandese, che ha 18 anni di esperienza di volo, era ai comandi di un aereo VietJet da Taipei in Taiwan a Bangkok in Tailandia il 23 febbraio. Durante il viaggio una passeggera è entrata in travaglio e ha partorito in sicurezza il suo bambino, facendolo sentire orgoglioso, ha riferito Sina News.

Non è chiaro se la futura madre abbia informato l’equipaggio di cabina delle sue condizioni prima dell’imbarco. Mentre l’aereo volava a migliaia di metri di altitudine, la donna è stata trovata da una hostess in uno dei bagni mentre stava per partorire, e ha immediatamente informato il comandante Jakarin.

Il pilota tailandese Jakarin Sararnrakskul ha detto di sentirsi “orgoglioso” del suo ruolo nell’aiutare a far nascere il bambino. Jakarin, pilota diventata ostetrica, sapeva che riportare l’aereo all’aeroporto di partenza o atterrare in un altro aeroporto sarebbe stato troppo tardi per la donna.

Il bambino è stato soprannominato “Sky baby” dall’equipaggio. Con il supporto dei paramedici che erano in attesa all’aeroporto internazionale Suvarnabhumi di Bangkok, sia la madre che il suo bambino sono stati mandati, sani e salvi, in un ospedale della capitale tailandese.

Jakarin ha condiviso una foto di se stesso con in braccio il bambino sul suo account di social media, con la didascalia: “Sono un pilota da 18 anni. Ho appena aiutato un neonato in aereo”. Quando gli è stato chiesto come si sentisse riguardo all’esperienza inaspettata, ha detto che era molto orgoglioso di se stesso per essere stato abbastanza coraggioso da aiutare il passeggero a far nascere il bambino.

“Potrà dire a tutti per il resto della sua vita che è nato nell’aria”, ha detto del bambino.

Secondo uno studio condotto nel 2020 dalla International Society of Travel Medicine ci sono state 74 nascite su voli commerciali tra il 1929 e il 2018, 71 delle quali sono sopravvissute al parto.