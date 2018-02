PECHINO – Lo smartphone esplode mentre è in carica e il dodicenne cinese Meng Jisu perde la vista da un occhio e l’indice della mano destra.

Il ragazzino è stato trovato in casa dalla sorella, svenuto e ricoperto di sangue; sembra che dopo aver preso in mano il cellulare, questo sia esploso tranciando l’indice della mano destra e accecato l’occhio destro.

Secondo i media cinesi, Jisu, della provincia meridionale del Guangxi, in Cina, ha subito un’intervento chirurgico di cinque ore ed è ancora ricoverato in ospedale.

Sembra che il cellulare in questione sia un Hua Tang VT-V59, fabbricato in Cina. Lan Tianbing, primario del locale People’s Hospital, ha detto che l’indice tranciato del ragazzo non è stato portato in ospedale per cui non è stato possibile riattaccare il dito.