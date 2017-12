ROMA – Beveva mezza bottiglia di scotch al giorno. Seicento giorni fa, con l’aiuto della moglie, è riuscito a smettere. John DeCaux, vive nel Sud dell’Australia e dopo aver smesso di bere ha perso 17 chili, va in palestra almeno 3 giorni a settimana.

John ha parlato della sua esperienza per dimostrare che “non è mai troppo tardi per un nuovo inizio e che con il giusto supporto le cose possono cambiare in meglio. Non aver paura di chiedere aiuto e di far sapere a coloro che ti sono vicini che stai lottando. Mi sto davvero godendo la vita in questo momento e non desidero mai tornare a bere”.