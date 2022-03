E’ virale sul web il filmato con un soldato russo, catturato dagli ucraini, che ammette: “Guerra in Ucraina? Ci avevano detto che era solamente una esercitazione!”.

Soldato russo svela: “Guerra in Ucraina? Noi pensavamo che fosse una esercitazione!”

In altri termini, molti soldati inviati in Ucraina non sapevano di essere protagonisti di una guerra ma pensavano solamente di dover svolgere una esercitazione militare. A dimostrazione di quanto sia forte la capacità del governo russo di controllare, e quindi anche manipolare, l’informazione.

Tra l’altro, da diversi giorni, i russi non hanno più la possibilità di accedere sui social network e quindi non possono più leggere i link che trovano in queste piattaforme e non possono più chattare con persone che vivono in altre zone del mondo.

Il filmato con le dichiarazioni di questo giovane russo catturato dagli ucraini è stato diffuso sul web, fino a diventare virale, da Olexander Scherba. Olexander è un diplomatico ucraino che ha ricoperto il suo ultimo incarico come ambasciatore dell’Ucraina in Austria.

Il post sul soldato russo è stato pubblicato dal diplomatico ucraino Scherba