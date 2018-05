ROMA – Negli Stati Uniti, la nazione più potente e avanzata del mondo, ospedali e pronto soccorso sono a corto di soluzione fisiologica. Non ce ne è abbastanza, nonostante questa miscela di acqua e sale costi pochissimo, è meglio dire che scarseggia proprio perché è così a basso costo. Le tre grandi aziende fornitrici infatti non ci guadagnano praticamente nulla, motivo sufficiente per bloccarne la produzione.

Né, d’altra parte, esiste una legge che obblighi un privato a farlo, siamo del resto nel Paese del turbo-capitalismo e del liberismo più sfrenato dove la libertà d’impresa è più tutelata della salute dei cittadini. Era già successo che un cataclisma, vedi i vari uragani, avesse ridotto le scorte di soluzione fisiologica a livelli emergenziali.

Stavolta la penuria è condizione strutturale, Big Farma ha cancellatola soluzione fisiologica dai suoi interessi. Tanto è vero che il New England Journal of Medicine, una specie di bibbia americana su malattie, cura e terapie, si discute di misure alternative, cioè come reidratare i pazienti senza ricorrere alla soluzione fisiologica.