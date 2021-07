In Somalia un uomo è stato fucilato nello Stato di Jubaland, nel sud del Paese, per aver violentato la figliastra di 3 anni, poi morta per le ferite riportate.

Accusato di aver violentato una bambina, viene processato e fucilato

L’udienza del tribunale situato nella città di Dhobley e che ha giudicato colpevole il 28enne Hussein Adan Ali è stata trasmessa dall’emittente televisiva locale, mentre quella nazionale ha pubblicato su Twitter la foto di Ali.

Anziani di un clan tradizionale e funzionari del tribunale, prima della loro sentenza consentita dalla legge islamica in vigore, hanno esaminato le prove. Secondo queste ultime, Ali masticava foglie di qat – pianta dall’azione stimolante – quando ha violentato la bambina. Non è chiaro quando sia avvenuto l’incidente, ma i giudici hanno detto che la vittima è morta ieri. La trasmissione non ha mostrato se gli avvocati erano presenti durante l’udienza o se all’imputato è stata data la possibilità di fare appello.