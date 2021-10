Sottomarino nucleare Usa si scontra con un “oggetto non identificato” nel Mar Cinese

Nel Mar Cinese Meridionale un sottomarino nucleare Usa ha urtato un “oggetto non identificato”, mentre operava in acque internazionali, nella regione indo-pacifico. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, nello scontro – che risale a domenica scorsa – sono rimasti feriti leggermente più di 11 marinai. In una breve dichiarazione, la Marina USA ha affermato che l’USS Connecticut è rimasto in condizioni stabili e la sua centrale nucleare non è stata danneggiata.

Taiwan e le tensioni Usa-Cina

Un funzionario della Difesa ha riferito al sito U.S.N.I News che sono rimaste ferite 11 persone e ora la nave si sta dirigendo a Guam. Negli ultimi anni, l’area è stata teatro di un’intensa attività navale. Nel frattempo la Cina mostra i muscoli da un punto di vista militare e gli Usa conducono missioni di “libertà di navigazione” per limitare l’influenza di Pechino.

L’incidente è accaduto in un momento in cui Washington esprime preoccupazione per la posizione sempre più belligerante della Cina nei confronti dell’isola di Taiwan. Pochi giorni fa è emerso che le forze speciali e i marines statunitensi da almeno un anno stanno addestrando delle truppe sull’isola del Mar Cinese Meridionale.

Lo scontro del sottomarino nucleare Usa

La Marina USA ha riferito che al momento sta esaminando l’entità del danno e indagando sull’incidente. “Il sottomarino rimane in sicure e stabili. La centrale nucleare e gli spazi della USS Connecticut non sono danneggiati e quindi rimangono operativi”.