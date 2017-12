BUENOS AIRES – “Sono tutti morti i membri dell’equipaggio del sottomarino Ara San Juan della marina militare argentina scomparso nel sud Atlantico il 15 novembre scorso”. A spegnere definitivamente ogni piccola residua speranza di famigliari ed amici dei marinai è stato il ministro della Difesa argentino, Oscar Aguad.

Facendo il punto sulla situazione delle ricerche e sulle cause della scomparsa del sottomarino, Aguad ha sottolineato: “Secondo la Marina, le condizioni estreme in cui è avvenuta la scomparsa e il lasso di tempo trascorso sono ormai incompatibili con l’esistenza in vita”. Alla domanda se si potessero ritenere le 44 persone a bordo “tutte morte” ha quindi risposto “esatto”.

È la prima volta che un membro delle autorità politiche nazionali argentine conferma pubblicamente la morte certa dei militari. In realtà però le autorità già nei giorni scorsi avevano chiarito l’esito tragico della scomparsa dopo giorni di inutili ricerche e speranze vane. Due settimane dopo la sparizione, il portavoce dell’Armada infatti aveva ammesso che non c’erano più speranze e che quindi le ricerche dei possibili superstiti sarebbero state sospese anche perché non vi erano tracce certe da poter seguire.