Spara a ragazzina che gioca a nascondino con le amiche nel suo giardino: pensava fosse un ladro

Spara ad una ragazzina di 14 anni che sta giocando con le proprie amiche a nascondino nel suo giardino. David Doyle, 58 anni, dopo aver notato dei movimenti sospetti intorno casa è uscito di casa con una pistola e ha sparato alcuni colpi verso le ragazzine, ferendo la giovane in maniera non grave. I fatti sono avvenuti nella città di Starks, 400 km a ovest di New Orleans, in Louisiana. L’uomo è stato poi arrestato con l’accusa di aggressione aggravata e percosse dalle forze dell’ordine portato nel carcere della parrocchia di Calcasieu.

La giovane è stata colpita di striscio alla nuca e portata immediatamente in ospedale, ma non è in pericolo di vita. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’accaduto. Doyle ha affermato di aver visto “ombre fuori dalla sua casa”, per poi uscire armato e aprire il fuoco verso i giovani che nel frattempo stavano scappando dall’abitazione. L’uomo è ancora in stato di fermo, mentre un giudice ha fissato la cauzione a 300.000 dollari.

L’ennesimo episodio

Si tratta dell’ennesimo caso di violenza che ha colpito gli Stati Uniti nelle ultime settimane. A Kansas City, in Missouri il 16enne Ralph Pual Yarl è stato gravemente ferito alla testa e a un braccio dal proprietario di un’abitazione, un 85enne, che ha sparato al giovane che si era presentato (sbagliando casa) alla sua porta, suonando il campanello, per prendere i suoi fratellini.

Kaylin Gillis, una ragazza di 20 anni, è stata uccisa dopo essere entrata per sbaglio con la sua auto nel vialetto della casa di un uomo nella città di Hebron, dello Stato di New York. Dopo essersi accorta dell’errore, la ragazza stava tornando indietro ma l’uomo, un 65enne, avrebbe aperto il fuoco contro il veicolo, colpendola.